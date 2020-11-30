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وقع فجرًا.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث مروري بمكة

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وقع فجرًا.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث مروري بمكة وقع فجرًا.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث مروري بمكة
على طريق "مكة- جدة" السريع بعد كوبري الزايدي في اتجاه جدة

وقع فجرًا.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث مروري بمكة

لَقِيَ شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرون في حادث مروري مروع وقع صباح اليوم على طريق "مكة- جدة" السريع بالقرب من منطقة الزايدي.

وتفصيلًا؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق "مكة- جدة" السريع؛ بالتحديد بعد كوبري الزايدي في اتجاه جدة، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة و5 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت إصابتان متوسطتا الخطورة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر؛ فيما رفضت باقي الإصابات النقل إلى المستشفى.حادث مروري العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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