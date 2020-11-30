نموذج مشرف للمرأة المصرية .. الدكتورة هدى المراغي أول عالمة تحصل على وسام كندا

تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:52 مساءً
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:52 مساءً
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا"
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين
-
الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
مصر
CBC Egypt
نموذج مشرف للمرأة المصرية .. الدكتورة هدى المراغي أول عالمة تحصل على وسام كندا
مصر
CBC Egypt
الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:01 صباحاً
108
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
برنامج من مصر | فقرة خاصة من داخل مثلث ماسبيرو وحي الأسمرات
CBC Egypt
الجمعة 04 ديسمبر 2020 10:00 صباحاً
من مصر | حلقة خاصة عن تشيد أعمال البناء بمثلث ماسبيرو ولقاءات من داخل المشروع (حلقة كاملة)
CBC Egypt
الخميس 03 ديسمبر 2020 10:26 صباحاً
صحتك بالدنيا | حلقة خاصة عن المعدل الطبيعي لضغط الدم في الجسم | حلقة كاملة
CBC Egypt
الخميس 03 ديسمبر 2020 10:26 صباحاً
من مصر | المتحدث باسم الوزراء لـ #من_مصر: 40% من حصيلة التصالح سيتم توجيها لصالح العدالة الاجتماعية
CBC Egypt
الخميس 03 ديسمبر 2020 10:26 صباحاً
التالى
مصرع 2 في واقعة طعن مختل عقليًا لـ6 أشخاص في القليوبية
Tweets by @3yonNews