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عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه

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عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه عام على غياب "فادي" عن عائلته.. ووالده يناشد بالبحث عنه
غاب عن البيت إثر خلافات عائلية في ظروف غامضة

عام على غياب

أوضح المواطن علي عبده فقيهي عن غياب ابنه "فادي" عن البيت لأكثر من عام كامل في ظروف غامضة، مناشدًا من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع والده عبر الجوال 0507325573، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وقال "والد فادي" عبر صحيفة "سبق"؛ في ظل ظروف وخلافات عائلية غاب ابني عن المنزل، ونواصل البحث عنه، ولم نجده، وتم تقديم عدة بلاغات لشرطة منطقة الرياض، ولم يتم حتى الآن العثور عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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