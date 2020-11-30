المتحف المصري الكبير يحصل على 3 شهادات أيزو (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تسلم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، اليوم الأحد، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية، كانت الأولى الخاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية الخاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، من المهندس محمد حبيب مدير عام شركة OSS middle east، والدكتور طارق رزق استشاري شركة OSS middle east.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، الدكتورة الشيماء عيد، مسؤول أول السلامة والصحة المهنية بالمتحف المصري الكبير.

وسبق للمتحف في سبتمبر الماضي، الحصول على شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ( ISO 45001:2018 )، وبهذا يكون المتحف المصري الكبير حصد 3 شهادات أيزو، في كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية في أقل من 60 يومًا، في أول مرة من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي، والتي يحصد فيها متحف هذه الشهادات الثلاث.

ويأتي ذلك تأكيدًا لمدى الحرص على تطبيق كافة المعايير العلمية، وتطبيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء والتحسين المستمر، وأيضًا تحقيق الاستدامة في مجال البيئة. والجدير بالذكر أن المتحف كان أصدر كتيبًا بعنوان "لم نتوقف يومًا في مواجهة كورونا"؛ لتوثيق جميع الإجراءات التي اتخذت في تلك الفترة.

ومن المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف على شهادات الأيزو الثلاث على تنشيط السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة، وذلك ضمن آليات مُعدَّة خصيصًا لقياس رضاء العملاء.​

