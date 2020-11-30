حديث لمسؤول في هيئة تقويم التعليم يثير غضب خريجات الصفوف الأولية

★ ★ ★ ★ ★

أعربن عن أسفهن مؤكدات أنهن سيرفعن برقية للديوان الملكي للنظر في وضعهن

أثار حديث لمسؤول في هيئة تقويم التعليم لأحد البرامج التلفزيونية أمس غضب خريجات الصفوف الأولية، وذلك في رده على سؤال لإحدى الخريجات حول سبب حذف معايير تخصصهن من قائمة معايير التخصصات الأخرى بعد أن بيّن أنه لا توجد مادة تسمى صفوف أولية، وأنها عبارة عن مرحلة فقط، موضحًا أنه سيتم -حسب دليل التخصصات- اختبارهن مع تخصصَي اللغة العربية والتربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية.

وجاء حديث الدكتور محمد الدريس، المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية بهيئة تقويم التعليم، بعد أكثر من أسبوع من صمت الهيئة تجاه حذف المعايير التي كانت مدرجة ضمن معايير التخصصات الأخرى، وتم اختبار عدد كبير منهن، والحصول على درجات في السنتين الماضيتين بعد اعتماده من قِبل قياس وتصنيف التخصص من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وقال الدريس لبرنامج "يا هلا" إنه تم التحدث مع الزملاء في وزارة التعليم حول التخصص، موضحًا أن دليل التخصصات الصادر عن وزارة التعليم حمل فقط 37 تخصصًا، ليس من ضمنها تخصص الصفوف الأولية.

ولفت إلى أن الصفوف الأولية مرحلة تضم عددًا من التخصصات، وليست مادة بذاتها. مشيرًا إلى أنه -حسب الدليل- سيتم اختبارهن مع تخصصَي اللغة العربية والتربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية ما لم يرد جديد من وزارة التعليم. مبينًا أن جميع درجات من اختُبرن في السنوات الماضية، واجتزن، سيتم إرسال درجاتهن للوزارة.

وقالت خريجات لـ"سبق" إن الدريس ذكر أن الصفوف الأولية مرحلة، وليست مادة، طارحات عليه سؤالاً بقولهن: رياض الأطفال أيضًا مرحلة حتى سن السادسة، ومع هذا يدرّسن قرآنًا ولغتَين ورسمًا ورياضيات.. أي بمعنى أنهن يدرّسن كل مواد الروضة، ولهن معايير واحتياج خاص، فلماذا لا تكون مرحلة الصفوف كذلك مرحلة تسند لخريجات الصفوف، وهو تخصص شامل، يجمع بين جميع المواد لتأهيل النشء؟

وأضفن: كيف يتم الزج بنا في تخصصات ليست تحت مسمى تخصصنا "لغة عربية وتربية إسلامية"؟ وما فائدة الدمج إذا ما تم الاهتمام بمرحلة الصفوف الأولية بالاهتمام نفسه بمرحلة رياض الأطفال؟

وأوضحن أنهن طوال الأسبوع الماضي كل جهة تقذف بهن لجهة أخرى، وتُحمِّلها مسؤولية الحذف.

وأشرن: يؤسفنا ما حدث من تجاهل، ونسف مجهودات وزارات ساندتنا في السابق، منها وزارة الخدمة المدنية وقياس. موضحات أنهن سيرفعن برقية للديوان الملكي للنظر في وضعهن.

الجدير بالذكر أن هناك عددًا من خريجي هذا التخصص من الرجال، يعانون المشكلة نفسها.

يُشار إلى أن "قياس" كان قد اعتمد قبل سنوات اختبارًا خاصًّا بهن بمسمى "صفوف أولية"، وتم تصنيف تخصص صفوف أولية من قِبل وزارة الخدمة المدنية قبل أن تحذفه هيئة تقويم التعليم من قائمة التخصصات والمعايير؛ ما شكّل صدمة للخريجات والخريجين.