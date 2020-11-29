"آل الشيخ" يكلف "المدخلي" مديرًا عامًا للشؤون الإسلامية في جازان لمدة عامين

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صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزير آل الشيخ اليوم بتمديد تكليف فضيلة الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي مديرًا عامًا لفرع الوزارة في منطقة جازان لمدة عامين.

وقدم "المدخلي" الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ثقته الكريمة، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

ويعد "المدخلي" من الكفاءات الإدارية التي قدمت نفسها بشكل ممتاز خلال مسيرته في العمل الإداري بفرع الشؤون الإسلامية بجازان.

من جانب آخر، رفع منسوبو فرع الشؤون الإسلامية في جازان والإدارات التابعة له ومراكز الدعوة أسمى آيات التهاني لفضيلته على هذه الثقة الكريمة، سائلين الله له التوفيق والسداد.