أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تشكيل لجنة "المهن الاستشارية" بانتخاب "أبو ركبة" رئيسًا و"التركي و"بلفقيه" نائبين

Print
عبروا عن تقديرهم للأعضاء على الثقة والتزامهم بالعمل الجماعي لتطوير القطاع

تشكيل لجنة

انتخبت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية بمجلس الغرف الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة رئيسًا، والمستشار سيف بن عبدالله التركي والدكتورة ميمونة عبدالقادر بلفقيه نائبيْن للرئيس، وذلك لإدارة الدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (١٤٤١هـ - ١٤٤٤هـ).

وتفصيلاً، أعرب رئيس اللجنة ونائباه عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم؛ مشددين على الالتزام بالعمل وفقًا لأعلى المعايير وبروح الفريق الجماعي وعلى تطوير القطاع الاستشاري بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستشارين في القطاع.

وقال الدكتور "أبو ركبة" رئيس اللجنة: إننا سنعمل -بمشيئة الله-على تمكين وتحفيز القطاع الاستشاري كيانات وأفرادًا للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وسنعمل جاهدين بالتنسيق مع القطاع الحكومي لتهيئة البيئة التشريعية وتحسين الوضع التنافسي للمكاتب الاستشارية الوطنية.

وأكد نائب رئيس اللجنة المستشار التركي، أن اللجنة ستعمل على تنظيم القطاع الاستشاري وعمل عددٍ من الخطط والدراسات والشراكات الإستراتيجية وإيجاد مظلة ومرجعية له عبر اقتراح إنشاء هيئة وطنية مستقلة للقطاع الاستشاري، والعمل على اقتراح أنظمة ولوائح وقواعد تنظيمية واسترشادية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومع المتغيرات والفرص بهدف تنظيم وتنمية وتوطين القطاع الاستشاري وتعزيز أواصر العلاقة بين منسوبي القطاع للتعاون وتوحيد الجهود والأهداف، كما أضاف التركي أن اللجنة ستنفذ عددًا من الفعاليات والمبادرات وورش العمل لتنفيذ الأهداف المنشودة للجنة ومعالجة تحديات القطاع الاستشاري.

وأردفت نائب رئيس اللجنة الدكتورة "بلفقيه" أن اللجنة تهدف إلى نشر الوعي الاستشاري والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتمكين ودعم المرأة في القطاع الاستشاري وإبراز دوره وأهميته وتنفيذ عددٍ من المبادرات لمنع المنافسة الضارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

شبكة عيون الإخبارية