أمير تبوك يطلع على تقرير عن الجهود الصحية بالمنطقة

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مشيداً بجهود القيادة الرشيدة للتخفيف من تبعات جائحة كورونا

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وأعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة. وإلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من أمير المنطقة، والحثّ المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.