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"الصحة" تصحح حالة مواطنة بعد تسجيلها "متوفاة" بمستشفى خاص بجازان

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"الصحة" تصحح حالة مواطنة بعد تسجيلها "متوفاة" بمستشفى خاص بجازان "الصحة" تصحح حالة مواطنة بعد تسجيلها "متوفاة" بمستشفى خاص بجازان
متحدث صحة جازان: حدث إدخال بيانات لبلاغ حالة وفاة بشكل غير صحيح

كشفت أسرة المواطنة التي وضعها مستشفى خاص بمنطقة جازان في عداد الموتى، عن مستجدات القضية بعد أن تم تصحيح الخطأ الذي كبدهم معاناة طويلة وكبيرة، فيما شكوا من عدم صرف مستحقات مالية لها لدى المؤسسة العامة للتقاعد بسبب الخطأ.

وقال "ابن المواطنة" لـ"سبق"، إن والدته كانت مرافقة لشقيقته التي توفيت بذات المستشفى، لكن المستشفى وضع الأم مع ابنتها في عداد الموتى؛ ما تسبب في معاناة ومشقة وتوقف الخدمات.

وأوضح أنه طالب وزارة الصحة بإنهاء المشكلة، وتم ذلك بالفعل، فيما ينتظر استكمال إنهاء معاناتهم.

وكان المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، قال في رده على استفسار"سبق": "نوضح لكم أنه حدث إدخال بيانات لبلاغ حالة وفاة بشكل غير صحيح في أحد المستشفيات الخاصة، وتم تعديل البلاغ، وإحالة الشكوى للإدارة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً".

يشار إلى أن برنامج "ياهلا" استضاف المواطنة وشقيقها في حلقة الليلة، وكشفا فيها عن مجريات القضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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