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"تعليم الرياض" تختار "الغامدي" ضمن المتميزين في المبادرات التدريسية النوعية

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"تعليم الرياض" تختار "الغامدي" ضمن المتميزين في المبادرات التدريسية النوعية "تعليم الرياض" تختار "الغامدي" ضمن المتميزين في المبادرات التدريسية النوعية
بعد تقديمه مبادرة ترتكز على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب

اختارت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور صالح بن عليبي الغامدي، ضمن الفائزين في منافسة المبادرات التدريسية النوعية في التعليم الإلكتروني.

والدكتور "الغامدي" حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "شفيلد" البريطانية في تخصص القيادة والإدارة التعليمية.

من جانب آخر أشار "الغامدي" إلى أهمية التعليم الإلكتروني وضرورة الابتكارات والتجديد بما يناسب الأعمار التعليمية، مبينًا أن مبادرته التي رشحت كإحدى المبادرات المتميزة على مستوى منطقة الرياض التعليمية ارتكزت على دمج الدروس بروح المنافسة واللعب، ما يُثري العملية التعليمية ويجعلها أكثر إثارة وتشويقًا لدى الطلاب.

وحث زملاءه المعلمين على الاستفادة من تلك المبادرات وتوظيفها في العملية التعليمية للوصول في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود، ونحقق من خلالها تطلعات ولاة أمرنا بأجيال طموحة وواعدة نحو تحقيق رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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