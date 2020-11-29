أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مُلاك المساكن الجديدة: الإنارة التقليدية تراجعت مقابل"LED" الموفِّرة للطاقة

Print
مُلاك المساكن الجديدة: الإنارة التقليدية تراجعت مقابل"LED" الموفِّرة للطاقة مُلاك المساكن الجديدة: الإنارة التقليدية تراجعت مقابل"LED" الموفِّرة للطاقة
مريحة للعين ولا تبعث الحرارة ولا تسبب إزعاجًا بصريًّا وصديقة للبيئة

مُلاك المساكن الجديدة: الإنارة التقليدية تراجعت مقابل

أفاد عدد من مُلاك المساكن الجديدة باقتنائهم مصابيح الإنارة الجديدة الموفرة للطاقة "LED"، رغم وجود الإنارة التقليدية التي تُعد مستهلكة للطاقة، مرجعين سبب الإقبال إلى المعلومات الفنية التي تضخها حملة "#وفرت-وأنورت" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".

وقال تركي البقمي إن لمبات (LED) تمتاز بأنها صديقة للبيئة، ولا تبعث حرارة في المكان، والأهم من ذلك أنها مريحة للعين، ولا تسبب إزعاجًا بصريًّا، إضافة إلى أن عمرها الافتراضي يصل إلى عمر أطول، بينما اللمبات التقليدية تستهلك الكثير من الطاقة، وترفع من درجة حرارة المكان، وعمرها الافتراضي أقل.

وكشف عبدالله الميموني أن منزله الجديد شمال الرياض الذي يستعد الآن للسكن به يمتاز بالمصابيح الموفرة ذات المستوى الأخضر، مشيرًا إلى أن أصحاب المحالهم من نصحوه بشرائها، ومع أولتجربة لها في الموقع اتضح أنها ذات جودة عالية رغم ها المناسبة جدًّا. ناصحًا أصحاب المنازل الجديدة والقديمة بتركيبها وتغييرها.

ويرى المواطن سعد الغرابي أن الإنارة التقليدية تعمل بنظام الهالوجين المتوهج، وتستهلك الكثير من الكهرباء والطاقة، وترفع من درجة الحرارة؛ وهو ما دعاه في منزله الجديد بحي الملقاإلى تركيب اللمبات الموفرة للطاقة''LED'' التي ثبت أنها توفر أكثر من 75 % من استهلاك الكهرباء حال اتباع النصائح والتعليمات التسع التي أطلقها "كفاءة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 4/12/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 4/12/2020

"فاو": أسعار الغذاء تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات لهذه الأسباب

"فاو": أسعار الغذاء تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات لهذه الأسباب

"فاو": أسعار الغذاء تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات لهذه الأسباب

"فاو": أسعار الغذاء تبلغ أعلى مستوى في 6 سنوات لهذه الأسباب

بأسعار تنافسية.. البريد السعودي يطلق خدمة "مسبق الدفع"

بأسعار تنافسية.. البريد السعودي يطلق خدمة "مسبق الدفع"

شبكة عيون الإخبارية