أخبار عاجلة

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
"مكاني بينكم".. احتفال لمراكز التأهيل بالرياض بيوم ذوي الإعاقة العالمي -
غدًا.. "تنمية النظيم والجنادرية" تنظم ندوة "تجارب ريادية في التطوع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحف عالمية تحتفي بفوز "الهلال" بلقب الكأس على حساب "النصر"

Print

صحف عالمية تحتفي بفوز

احتفت عديد من الصحف العالمية بفوز نادي الهلال بالأمس على غريمه النصر وتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز عليه بهدفين لهدف.

صحيفة "haber7" كتبت تحت عنوان "الهلال ينقل كأس الملك لمتحفه" وأضافت أن لاعب غلطة سراي السابق، الفرنسي بافيتمبي قوميز سجل هدفاً في المباراة وساعد زملاءه على التتويج باللقب للمرة الثالثة.

صحيفة "gsp" الرومانية قالت "رازفان لوتشيسكو، فريد من نوعه في تاريخ الهلال: "هناك قلة في العالم نجحوا في هذا".

صحيفة "derbyderbyderby" قالت "يا له من يوم سبت للأخوين جيوفينكو! سيباستيان يصنع الثلاثية في مع الكثير من التمريرات الحاسمة وتحقيق الكأس كما سجل شقيقه جوزيبي في الدوري الإيطالي."

صحيفة "voceapuana" الإيطالية قالت "باتشي يحقق الثلاثية مع فريقه الهلال" وأضافت "المدرب المساعد مع لوتشيسكو تفوقوا بشكل لا يصدق، وبلغوا أقصى حد" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث لـ2020

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

السعودية تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

سوق الأسهم السعودية يسجل تراجعه الثالث.. وسط هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية

شبكة عيون الإخبارية