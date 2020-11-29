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ميلانيا تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض

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ميلانيا ترامب تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض ميلانيا تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض
عقدت اجتماعات مع دور نشر

ميلانيا ترامب تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض

ذكر موقع "بيج 6" الأمريكي، أن السيدة الأولى ميلانيا ، تخطط لكتابة مذكراتها عن حياتها في البيت الأبيض، لتقديم رؤيتها للأحداث كما كانت تراها، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وبين "بيج 6" أن "ميلانيا" بدأت في عقد اجتماعات مع دور نشر؛ بهدف التحضير للكتاب، وسط أنباء عن تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمه لها لرواية الأحداث من وجهة نظر مختلفة.

ويتوقع أن تفتح هذه الأنباء شهية دور النشر لتوقيع صفقة مماثلة مع "ترامب" لكتابة مذكراته على غرار الصفقة التي وقعها باراك أوباما، والتي ذكر أنها وصلت إلى 65 مليون دولار.

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها السيدة الأولى بكتابة مذكراتها، إذ سبقتها ميشيل أوباما، التي أصدرت مذكراتها بعد عامين من مغادرتها البيت الأبيض، والتي باعت منها أكثر من 10 ملايين نسخة.

وتجيد "ميلانيا" خمس لغات على الأقل بينها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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