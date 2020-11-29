11 قرية بأضم تستغيث لفتح الطرق المغلقة بسبب الأمطار

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ناشدوا بلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق

أطلق سكان 11 قرية بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، نداء استغاثة لبلدية المحافظة والفرقة الخامسة للطرق، لفتح الطرقات المغلقة منذ يوم أمس بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وتواصل مع "سبق" عدد من المواطنين، مؤكدين أن الطرق التي تؤدي إلى قرى المشرقة والمعتق والوصال والسكي وريع الشاجن وحرف أذن والخدره والريعان وركب الجبيه، جميعها مغلقة بالكامل، ولا يستطيع أحد الخروج من تلك القرى أو الدخول إليها سوى سير على الأقدام، أما السيارات فلا تستطيع العبور، سواء الصغيرة منها أو ذات الدفع الرباعي.



وناشد أهالي تلك القرى بلدية أضم والفرقة الخامسة للمواصلات بمركز غميقة بسرعة فتح الطرق أمام المواطنين، ليتمكنوا من الخروج للذهاب لأعمالهم ولقضاء حاجاتهم.