بسبب تماس كهربائي.. حريق يلتهم "متحف أم يحيى" في هروب

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يحوي الكثير من المحتويات التراثية واستقبل مئات الزوار

التهم حريق محتويات متحف "أم يحيى" في محافظة هروب بمنطقة جازان إثر تماس كهربائي، بعدما جمعت فيه صاحبته الكثير من المحتويات التراثية، وكان وجهة سياحية بالمحافظة يقصدها المواطنون والسياح الأجانب، فيما ناشدت "أم يحيى" بإعادة ترميمه وبنائه.

وقالت "أم يحيى" لـ"سبق": "تم إنشاء المتحف بجهود ذاتية مع انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ليكون واجهة تراثية وفنية لمحافظة هروب، ويضم أكثر من ٦٠٠ قطعة فنية تراثية، وقد جمعت محتوياته طيلة ٣٠ عامًا".

وكانت "أم يحيى" قررت السماح بدخول المتحف للزوار بالمجان، وتخصيص جزء منه لتدريب بنات المحافظة مجانًا على التراث وأزياء المرأة الجبلية قديمًا؛ حيث إنها تعمل كبائعة للمنسوجات اليدوية والتراثية.

كما خصصت "أم يحيى" قطعة أرض لبناء متحف أكبر بعد تزايد الزوار، وطالبت الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال بدعمها لبناء متحف آخر وإنعاش التراث الجبلي في محافظة هروب مجددًا.

وناشدت "أم يحيى" بإعادة ترميم وبناء متحفها المحترق بسبب تلامس كهربائي تقريبًا؛ مما أدى لتلف محتوياته.