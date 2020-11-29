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42 % من سكان الأردن في عمان

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42 % من سكان الأردن في عمان 42 % من سكان الأردن في عمان

جى بي سي نيوز :-  نظم مجلس مدينة برشلونة ومركز برشلونة للشؤون الدولية، والمعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية مؤتمر برشلونة الختامي (+25 مدن) في سلسلة الشراكة الأوروبية المتوسطة، بمشاركة 6 رؤساء بلديات مدن متوسطية كبرى.
وقال أمين عمان المهندس يوسف الشواربة إن مدينة عمان واحدة من أكثر المدن ازدهاراً في الشرق الأوسط، وهي المركز السياسي والثقافي والتجاري للأردن ويتمتع بقوة اقتصادية إقليمية ناجحة، وأن حوالي 42 بالمئة من سكان المملكة يعيشون في مدينة عمان التي يصل عدد سكانها اليوم لنحو 4 ملايين نسمة من اصل قرابة 10 ملايين نسمة.

 

جي بي سي نيوز

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