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5ر3 مليون لاجئ في الأردن

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5ر3 مليون لاجئ في الأردن 5ر3 مليون لاجئ في الأردن

جى بي سي نيوز  :- قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال حضوره مؤتمر برشلونة الختامي (+25 مدن) في سلسلة الشراكة الأوروبية المتوسطة ، أن تضاعف سكان المملكة بنسبة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية كان سببه زيادة عدد الهجرات واللجوء بسبب الأزمات المختلفة بالإقليم ما يسبب ضغطا على الخدمات التي تقدم على مستوى والإدارات المحلية كالصحة والتعليم والنقل العام والبيئة.
وأشار الشواربة إلى أن نحو 5ر3 مليون لاجئ في الأردن من دول عربية محيطة، وان خطة الاستجابة هي لتجاوز الضغط على البنية التحتية والضغط على موازنة الحكومة وتقديم المساعدة الواجبة للاجئين، مبينا أن الامانة كبلدية ومن ايراداتها الذاتية بنت برامج نوعية لمواطنيها للتعامل مع اللاجئين بالتدريب والتأهيل. ودعا إلى تعزيز الحوار التشاركي المبني على الشفافية والمصداقية والشمولية لتعميق الأثر التنموي الإيجابي وطرح الاحتياجات الفعلية للمدينة المبنية على البحث العلمي والبيانات السليمة.

جي بي سي نيوز

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