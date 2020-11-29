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"التهوية سيئة تساعد على تركيز الملوثات".. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

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"التهوية سيئة تساعد على تركيز الملوثات".. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم "التهوية سيئة تساعد على تركيز الملوثات".. البيئة تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

مصراوي Masrawy

02:59 م الأحد 29 نوفمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

معامل التهوية

هو مؤشر يمكن من خلاله التعرف على قدرة العوامل الجوية على تشتيت أو تراكم الملوثات، وتختلف قيمة معامل التهوية باختلاف فترات اليوم، وينقسم إلى التتالي:

1- مرتفع يكون باللون الأخضر: مما يعني وجود تهوية جيدة تساعد على تشتت الملوثات.

2- متوسط يكون باللون الأصفر: مما يعني التهوية جزئية تساعد على تشتيت جزئي للملوثات.

3- منخفض يكون باللون الأحمر: مما يعني أن التهوية سيئة وتساعد على تركيز الملوثات.

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق القاهرة الكبرى، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 1.5 درجة.

وتبلغ سرعة الهواء على مدينة السادس من أكتوبر 1.5 متر في الثانية بينما يبلغ معدل الرطوبة 60%، وتبلغ سرعة الرياح على جنوب القاهرة 1.1 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 54.1%.

كما تبلغ سرعة الرياح على وسط القاهرة 1 متر في الثانية وتصل الرطوبة إلى 49.3%، وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة الجديدة 0.8 متر في الثانية ومعدل الرطوبة 60.1%.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق الدلتا، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 1.9 درجة.

وتبلغ سرعة الرياح على الجمالية 2.1 متر في الثانية والرطوبة 66.3%، وعلى كفرالشيخ تصل سرعة الرياح إلى 1.7 متر في الثانية والرطوبة 62%.

وتصل سرعة الرياح على البحيرة إلى 2.3 متر في الثانية والرطوبة 60.7%، بينما تصل سرعة الرياح على المنصورة إلى 1.8 متر في الثانية والرطوبة 60.6%.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق ومحافظات الصعيد، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الأقصر إلى 1.9 متر في الثانية والرطوبة 46.1%، وعلى أسيوط تصل الرياح إلى 1.7 متر في الثانية والرطوبة 53.2%.

كما تصل سرعة الرياح على الفيوم إلى 1.6 متر في الثانية والرطوبة 58.1%، وتكون سرعة الرياح على المنيا 1.9 متر في الثانية والرطوبة 54.5%.

4- شمال

تكون حالة الهواء سيئة على مناطق شمال مصر، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.9 درجة.

وتصل سرعة الرياح على الإسكندرية إلى 2.3 متر في الثانية والرطوبة 53.5%، وتكون سرعة الرياح على العلمين 2.6 متر في الثانية والرطوبة 56.3%.

5- القناة

تكون حالة الهواء سيئة على مدن القناة، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 2.3 درجة.

وتصل سرعة الرياح على بورسعيد إلى 3.1 متر في الثانية والرطوبة 63.8%، وتكون سرعة الرياح على الإسماعيلية 2.3 متر في الثانية والرطوبة 59.3%، وتكون على السويس 2.3 متر في الثانية والرطوبة 62.5%.

6- سيناء

تكون حالة الهواء سيئة على سيناء، حيث يبلغ مؤشر جودة الهواء 1.8 درجة.

وتصل سرعة الرياح على جنوب سيناء إلى 2 متر في الثانية والرطوبة 58.3%، وتكون سرعة الرياح على شرم الشيخ 1.9 متر في الثانية والرطوبة 50.8%.

كما تصل سرعة الرياح على شمال سيناء إلى 1.4 متر في الثانية والرطوبة 64.3، وتكون على العريش 1.9 متر في الثانية والرطوبة 63.4%.

مصراوي Masrawy

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