أخبار عاجلة

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد -
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية -
"سما" تضيء منزل "الغمري" -
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية -
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" -
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس" -
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا -
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة -
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8،708.59 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8،708.59 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8،708.59 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8،708.59 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.12 نقطة، ليقفل عند مستوى 8،708.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 444 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 467 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، وأبومعطي، وصناعة الورق، وجزيرة تكافل، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم: الأندلس، وتهامة، وعسير، وساب، والرياض فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.95%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وسيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أبومعطي، وريدان، وكيان السعودية، والدوائية، ووفرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 135.60 نقطة ليقفل عند مستوى 19،920.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 ألف سهم تقاسمتها 1614 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

شبكة عيون الإخبارية