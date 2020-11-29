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شاهد.. "مرور حائل" يُحكم قبضته على التفحيط ويضبط ممارسيه

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في حملات نالت من مخالفي السرعة ولاقت الاستحسان من الأهالي

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أحكَمَ مرور حائل قبضته على ظاهرة التفحيط بالمنطقة؛ بعد أن وضع خطة مرورية نجحت في الحد من هذه الظاهرة.

وأسفرت حملة التي قام بها مرور حائل، مساء أمس، عن القبض على عدد من المفحطين والمخالفين لنظام المرور كالسرعة، وعدم وجود لوحات، والتفحيط، ومن يشكلون خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق، وتم حجز عدد من السيارات المخالفة.

وقد قامت دوريات المرور السرية بتفريق المسيرات على الطرق القريبة من حائل المدينة؛ فيما لوحظ قلة المركبات المشاركة في تلك المسيرات وتفرقها سريعًا خوفًا من ضبطها.

يشار إلى أن مدير إدارة مرور منطقة حائل العقيد محمد ناصر القريني، يتابع ميدانيًّا تلك الخطط، ويساهم شخصيًّا في القبض على بعض المخالفين.

يُذكر أن حملات مرور حائل لملاحقة المفحطين والتصدي لهم؛ لاقت استحسان الأهالي الذين يرفضون تلك الممارسات؛ مؤكدين أن دور الأسرة مهم لمتابعة أبنائهم وتوعيتهم من خطر الانسياق وراء تلك الممارسات الخطيرة سواء بالمشاركة بها أو بالتجمهر من أجلها، وحثهم على التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع الحائلي، وما تُخَلّفه لهم كأسرة وعلى أبنائهم من عواقب وخيمة.

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شاهد..

مرور حائل ظاهرة التفحيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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