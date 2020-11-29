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دراسة: معاجين الأسنان تحتوي على مواد تعمل على تحييد

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دراسة: معاجين الأسنان تحتوي على مواد تعمل على تحييد فيروس كورونا دراسة: معاجين الأسنان تحتوي على مواد تعمل على تحييد
بنسبة 99% الأمر الذي يقلّص من احتمال أن ينقل المصاب العدوى

دراسة: معاجين الأسنان تحتوي على مواد تعمل على تحييد فيروس كورونا

في مفاجأة غير متوقعة، خلُصت دراسات مخبرية إلى أن معاجين الأسنان تحتوي على مواد تعمل على تحييد داخل الفم بنسبة 99%؛ الأمر الذي يقلص من احتمال أن ينقل المصاب بالمرض العدوى إلى الآخرين.

وقالت الدراسات: إن معاجين الأسنان التي تتضمن تركيبات الزنك المحتوي على كلوريد سيتيل بيريدينيوم (CPC)، تقضي بصورة شبه تامة على الفيروس في الفم.

وتَضَمّنت الدراسات المخبرية معجون أسنان جديد قضى على كورونا بنسبة أكثر من 99%، بعد دقيقتين من غسل الفم، وأظهر المعجون الذي يحتوي على تركيبات الزنك فعالية بعد 30 ثانية فقط من استخدامه.

وتُظهر نتائج الاختبارات أن معجون الأسنان يكافح الوباء عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتًا؛ مما يقلل فرص نشر العدوى عبر الرذاذ المتطاير منه.

وينتشر الفيروس -وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- من خلال قطرات الجهاز التنفسي، أو الجزيئات الصغيرة التي تخرج من فم المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث أو حتى يتنفس.

وبالتزامن مع الدراسات المختبرية، أجريت دراسة سريرية شملت حوالى 50 مريضًا داخل مستشفى في البرازيل، وأظهرت هذه الدراسة قدرة عدد من معاجين الأسنان على تقليل كمية الفيروس في الفم بشكل مؤقت.

ووفق "سكاي نيوز" جاءت الدراسات ضمن برنامج أبحاث شركة "كولغيت"، الذي يتضمن أبحاثًا سريرية على الأشخاص المصابين بالفيروس لتقييم فعالية منتجات العناية بالفم في تقليل كمية الفيروس داخله؛ مما قد يؤدي إلى إبطاء انتقال الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأجريت الدراسات، التي تمت في أكتوبر الماضي، بالشراكة مع معهد أبحاث الصحة العامة التابع لجامعة روتجرز نيوجيرسي الأمريكية الطبية، والمختبرات الإقليمية للسلامة الحيوية.

وقالت "كولغيت": إن دراسات الأبحاث السريرية الإضافية والمدعومة في هذا الشأن لا تزال في مراحلها المبكرة.

وقال الباحثة ماريا رايان: "ما زلنا في المراحل الأولى من أبحاثنا السريرية؛ لكن نتائجنا المختبرية الأولية والسريرية واعدة للغاية".

وأضافت: "في حين أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والشطف لا يعتبر علاجًا في حد ذاته أو وسيلة لحماية الفرد بشكل كامل من العدوى؛ فإنهما قد يساعدان في تقليل انتقال الفيروس وإبطاء انتشاره".معاجين الأسنان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية