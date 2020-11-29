مستند.. تخفيض عدد العاملين بالحكومة في المنوفية بنسبة 25% بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، قرارًا بتخفيض عدد العاملين لكافة الجهات الحكومية والعمل بنظام التناوب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد قرار المحافظ أن التخفيض يكون بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في الديوان العام والمصالح الحكومية.

ونص قرار المحافظ على أن القطاعات التي يسري عليها القرار تشمل "ديوان المحافظة - المراكز والأحياء- المشروعات - باقي المصالح الحكومية".

وشمل قرار محافظ المنوفية، عقب استبعاد السيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، بما لا يخل بسير العمل داخل تلك القطاعات، ويستثنى منه العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.