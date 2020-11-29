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نجران.. إنجاز 92% من أعمال سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في 7 أحياء

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نجران.. إنجاز 92% من أعمال سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في 7 أحياء نجران.. إنجاز 92% من أعمال سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في 7 أحياء
الأمانة شددت على المقاولين سرعة استكمال المشروعات وزيادة نسبة الإنجاز

نجران.. إنجاز 92% من أعمال سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في 7 أحياء

أنجزت أمانة منطقة نجران 92% من مشروع سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية في سبعة أحياء داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشدداً على المقاولين سرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسبة الإنجاز، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وبين أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ 14.642.580 ريالاً، وتشمل تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في مخططات بأحياء: زور آل الحارث، وزور وادعة، وزور العماري، والموفجة، والغيضة، وشعب بران، والحضن.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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