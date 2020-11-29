أخبار عاجلة

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد -
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية -
"سما" تضيء منزل "الغمري" -
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية -
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" -
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس" -
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا -
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة -
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجمارك.. إتلاف مليونَي سلعة مقلدة ومغشوشة وفقاً للنظام

Print
الجمارك.. إتلاف مليونَي سلعة مقلدة ومغشوشة وفقاً للنظام الجمارك.. إتلاف مليونَي سلعة مقلدة ومغشوشة وفقاً للنظام
قالت: تمثلت في الأحذية والملابس والجوّالات والإكسسوارات

الجمارك.. إتلاف مليونَي سلعة مقلدة ومغشوشة وفقاً للنظام

أعلنت الجمارك إتلاف أكثر من مليونَي سلعة مقلدة ومغشوشة، وفقاً لنظام الجمارك الموحد، ودعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت "الجمارك" أنها عملت على تطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الآلية لتشديد الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، واستحداث أنظمة آلية رقابية جديدة.

وأشارت إلى أن عملية الإتلاف تتم بعد مراحل عدة تبدأ بالمعاينة والتفتيش للسلعة الواردة، ثم إحالة عينة من الوارد الفعلي إلى الشركات الاستشارية الموجودة بالجمرك ووزارة التجارة بناء على المخاطر؛ بحيث تفسح السلعة حال كانت النتيجة سليمة، وبعدها يتم ضبط السلع وحجزها وإشعار المستورد بذلك حال ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة، ثم تحال إلى الإدارة القانونية بالهيئة واللجان الجمركية، وفي حال صدور قرار وثبوت القضية يتم التوجيه بالإتلاف، ويتم ذلك بحضور لجنة فنية وإعداد محضر بذلك.

وأضافت أن أكثر السلع المغشوشة والمقلدة التي تم إتلافها أخيراً تمثلت في الأحذية، والملابس، والجوّالات، وفلاتر السيارات، والإكسسوارات، أغلبها ورد إلى ميناء جدة الإسلامي، يليه في الكمية الميناء الجاف، ثم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

شبكة عيون الإخبارية