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لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج

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لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج
استعرضت تحديات تقاطع وادي محسر وكيفية تفاديها والتغلب عليها

لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج

عقدت لجنة تنسيق وتكامل الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي، وحضور عدد من مسؤولي القيادات الأمنية والقطاعات الحكومية؛ لمناقشة سبل تطوير وتكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات محضر اجتماع اللجنة السابق، وعرض تحديات تقاطع وادي محسر التي تواجه المشاة، إضافة إلى عرض مشروع تقاطع وادي محسر عن طريق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.المشاعر المقدسة لجنة تنسيق وتكامل الخدمات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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