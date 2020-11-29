أخبار عاجلة

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد -
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية -
"سما" تضيء منزل "الغمري" -
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية -
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" -
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس" -
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا -
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة -
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الوزراء الباكستاني السابق: الإصلاحات التي أجراها ولي العهد لم يكن يمكن تخيلها "فاقت الخيال"

Print
رئيس الوزراء الباكستاني السابق: الإصلاحات التي أجراها ولي العهد لم يكن يمكن تخيلها "فاقت الخيال" رئيس الوزراء الباكستاني السابق: الإصلاحات التي أجراها ولي العهد لم يكن يمكن تخيلها "فاقت الخيال"
أشاد بتعامل المملكة مع تداعيات جائحة كورونا وبمتانة القطاع المصرفي السعودي

رئيس الوزراء الباكستاني السابق: الإصلاحات التي أجراها ولي العهد لم يكن يمكن تخيلها

اعتبر شوكت عزيز رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، أن الإصلاحات التي عاشتها خلال السنوات القليلة الماضية "فاقت الخيال"، وأشاد كذلك بتعامل السعودية مع تداعيات جائحة كورونا؛ معتبرًا أنها أدت أكثر مما كان مطلوبًا.

وفي حوار مسجل مع أولى حلقات برنامج "فرانكلي سبيكنيغ" التلفزيوني الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، قال عزيز: "لو سألتني عن أفضل ما حدث في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية؛ فهي الإصلاحات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين والقيادة في البلد؛ حيث أجروا إصلاحات لم يكن يمكن تخيلها حين كنت أعيش هناك في المملكة".

وأضاف "عزيز" الذي سبق أن عَمِل رئيسًا تنفيذيًّا لبنك "سامبا" في المملكة: "حين يتعلق الأمر بأجندة الإصلاحات الهيكلية؛ فأنا أصنف السعودية من بين أفضل دول العالم".

كما أشاد شوكت عزيز بالعاملين في البنك المركزي السعودي "ساما" والعاملين في القطاع المصرفي السعودي بشكل عام، وقال: "أظن بصراحة أن موظفي مؤسسة النقد -التي تغير اسمها إلى البنك المركزي السعودي رسميًّا قبل أيام- على سبيل المثال؛ كانوا أفضل من نظرائهم في كثير من الأماكن الأخرى؛ لذلك يجب ألا يكون لدينا أبدًا اعتقاد بأن الكفاءات في المملكة ليست بمستوى غيرها".

واعتبر "عزيز" أن خطوات اندماج البنوك في السعودية -مثل ما حصل مؤخرًا بين مصرفي "سامبا" و"البنك الأهلي"- هي أمر إيجابي وضروري.

ورأى أن متانة القطاع المصرفي في أي مكان في العالم، تشكّل صمام أمان أمام الأزمات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الباكستانية- السعودية؛ أوضح رئيس الوزراء الأسبق، الفرق -من وجهة نظره- فيما يتعلق بنظرة إسلام آباد تجاه الرياض مقارنة بنظيرتها تجاه طهران، قال: السعودية تشكل جزءا مهما جدًّا من علاقاتنا وسياستنا الخارجية.

وأوضح شوكت عزيز قائلًا: مع إيران لدينا حدود طويلة؛ لذلك إذا استطعنا أن نبقيهم صامتين ونحتفظ بعلاقة جيدة معهم فهذه دبلوماسية جيدة، أما مع السعودية، فالوضع مختلف؛ فكنت أعتبر حين كنت رئيسًا للوزراء المملكة الشقيق الأكبر.

ويعد برنامج "فرانكلي سبيكنيغ" (Frankly Speaking)، البرنامج الحواري الأول الذي تنتجه صحيفة "عرب نيوز"، وهي إحدى مطبوعات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. ويقدم البرنامج الصحافي البريطاني المخضرم والحائز على جوائز دولية فرانك كين.شوكت عزيز رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

الأخبار - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر و السعودية

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

هنا تحتضن السعودية الكنز.. 600 من أنفس المصاحف المخطوطة بالعالم

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

من يناير حتى أكتوبر.. ارتفاع مؤشر رضا الضيوف عن خدمات الخطوط السعودية

شبكة عيون الإخبارية