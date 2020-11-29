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تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات

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تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات
متاحة للجميع "مواطنين ومقيمين ومخالفي إقامة"

تطمن في بيشة.. 40900 مستفيد و6 عيادات

قدّمت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتها لـ "40900" مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من: مركز صحي مخطط 1 (24ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16ساعة).

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية