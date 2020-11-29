أخبار عاجلة

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد -
في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية -
"سما" تضيء منزل "الغمري" -
بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية -
"الصحة": تسجيل 263 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 374 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منظمة تتوقع موعد تعافي اقتصاد العالم إلى مرحلة ما قبل "كورونا" -
"الشباب" يستضيف "الاتحاد".. في ذهاب نصف نهائي "كأس محمد السادس" -
تتحرك بسرعة.. "فايزر" تتقدم لترخيص لقاحها في أوروبا -
"الصحي السعودي" ينظم "الملتقى الافتراضي للسكري".. الجمعة -
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. ON Sport

د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مداخلة هامة مع سيف زاهر وتعليقه على مشهد مباراة نهائي القرن

Print
مواضيع متعلقة
جمهور التالتة- كواليس وأسرار تكشف لأول مرة في ملف التعاقدات بالنادي الأهلي في حوار خاص مع أمير توفيق

جمهور التالتة- كواليس وأسرار تكشف لأول مرة في ملف التعاقدات بالنادي الأهلي في حوار خاص مع أمير توفيق

ملعب ONTime - حلقة الإثنين 30/11/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة

ملعب ONTime - حلقة الإثنين 30/11/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة

ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "رامي صبري" بضيافة (سيف زاهر) بتاريخ 30/11/2020

ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "رامي صبري" بضيافة (سيف زاهر) بتاريخ 30/11/2020

ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "رامي صبري"

ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "رامي صبري"

شبكة عيون الإخبارية