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عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

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عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون
الولايات المتحدة في الصدارة.. الوفيات تصل إلى مليون و446899

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و446899 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكّدة: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، ، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، الأرجنتين، وكولومبيا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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