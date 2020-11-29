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فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير

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فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير

جي بي سي نيوز :- فر عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقا، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادرنا في بيروت إن نحو 70 سجينا وموقوفا فروا بشكل جماعي من السجن فجر السبت.

واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره 5 سجناء مصرعهم.

وفرضت قوى الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثا عن الهاربين، ونجحت بالفعل في إلقاء القبض على 10 منهم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

وقالت مصادرنا في بيروت إن نحو 70 سجينا وموقوفا فروا بشكل جماعي من السجن فجر السبت.

واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره 5 سجناء مصرعهم.

وفرضت قوى الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثا عن الهاربين، ونجحت بالفعل في إلقاء القبض على 10 منهم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

وقالت مصادرنا في بيروت إن نحو 70 سجينا وموقوفا فروا بشكل جماعي من السجن فجر السبت.

واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره 5 سجناء مصرعهم.

وفرضت قوى الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثا عن الهاربين، ونجحت بالفعل في إلقاء القبض على 10 منهم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.

جي بي سي نيوز

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