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صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول.. "أردوغان" يتخبط ويفشل في السيطرة على الوباء

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سجلت معدلات قياسية وتداولها رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

نشرت صحيفة "جمهورييت" التركية صورًا لعملية دفن ضحايا كورونا في محافظة إسطنبول التركية التي سجلت معدلات قياسية في وفيات كورونا، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي في تركيا على نطاق واسع.

وأعلن وزير الصحة التركي عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا، إذ تم تشخيص 30 ألفًا و103 حالات إصابة جديدة اليوم السبت، منهم 6 آلاف و714 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما يخضع 23 ألفًا و389 مصابًا للعلاج المنزلي، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى 487 ألفًا و912 مصابًا بكورونا.

وذكر الوزير في تغريدة عبر الحساب الخاص بوزارة الصحة على "تويتر"، أن وفيات كورونا بتركيا اليوم قد بلغت 182 وفاة، لترتفع وفيات الفيروس إلى 13 ألفًا و373 وفاة.

وحذرت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير المعارض من أن الإجراءات الجديدة للحد من انتشار غير كافية، وقالت الجائحة تبدو خارج نطاق السيطرة، المشهد في إسطنبول كارثي بالكامل.

وحثت التركية ، أخيرًا، على "الانضباط الصارم" في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لحظر تجول جديد في عطلة نهاية الأسبوع، وتقديم التعليم عبر الإنترنت وفرض قيود على المطاعم والمقاهي.

وقالت أكشنار لنواب حزبها في البرلمان "هناك شيء غير سليم في ذلك لأنه لا توجد شفافية ولا نزاهة".

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

صور مفزعة لضحايا كورونا بإسطنبول..

تركيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية