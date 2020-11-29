أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" تنتزع المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان المؤسس

Print
الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" تنتزع المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان المؤسس الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" تنتزع المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان المؤسس

الصقور

انتزعت الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" المراكز الأولى في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، التي أُقيمت أمس على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لشوط شاهين فرخ للمحترفين السعوديين:

الأول: فيروز لصاحبه أمين بن عبدالله الملاح، وقطع 400 متر في ١٨ ثانية و١٢٨ جزءًا من الثانية.

المركز الثاني: مداوي لصاحبه عمر بن رفاعي المطيري قاطعًا مسافة السباق في ١٨ ثانية و ٧٠٢ جزء من الثانية.

وحل في المركز الثالث شلوي لصاحبه حميد بن محمد البرغش المنصوري، وذلك بـ١٨ ثانية و٧٨٤ جزءًا من الثانية.

أما الشوط الثاني فكان لفئة شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز بالمركز الأول بريدة لصاحبه أمين الملاح، بزمن ١٧ ثانية و ٦٩٨ جزءًا من الثانية. وجاء هوس ثانيًا لصاحبه ناصر بن جابر المري، بزمن ١٨ ثانية و٧٣ جزءًا من الثانية. فيما حل في المركز الثالث جالود لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري، بزمن ١٨ ثانية و٢١٧ جزءًا من الثانية.

فيما كان الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ للمُلاك السعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه عوايد لصاحبه طلال نايف العتيبي، بزمن ١٧ ثانية و٦٥٩ جزءًا من الثانية، والثاني مشاكل لصاحبه هاني عبدالهادي المطيري، بزمن ١٧ ثانية و٩٤٠ جزءًا من الثانية، والمركز الثالث عدلة لصاحبها هياف بن ناصر السبيعي، بزمن ١٨ ثانية و٤٤٠ جزءًا من الثانية.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرّم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، وتتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبدالعزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مهرجان الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد

البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان نتاج كساد متعمد

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

في نوفمبر.. "الرقابة الشمولية" بالإسكان تنفذ 5 آلاف زيارة ميدانية

"سما" تضيء منزل "الغمري"

"سما" تضيء منزل "الغمري"

بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

بالتفاصيل.. "الشورى" يطالب "الأعلى للقضاء" بالتوسع في نشر الثقافة الحقوقية

شبكة عيون الإخبارية