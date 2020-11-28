أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار "سقيا"

Print
ناشدوا الجهات المعنية المساهمة في تحسين مدخل الموقع

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

شهد مخطط المغمس شرق العاصمة المقدسة توافد أعداد كبيرة من الأهالي بعد الأجواء التي شهدتها العاصمة المقدسة نتيجة موجة أمطار "سقيا".

استمتع الأهالي باعتدال الأجواء وميلانها للبرودة، وقد ساعد في ذلك تكون الغيوم التي حجبت أشعة الشمس مما جعل الموقع متنفسًا رائعًا للأهالي.

لم يخل الموقع من بعض الممارسات التي تسببت في تلوث بصري كرمي المخلفات وترك بقايا الأكل في الأماكن التي يفترش فيها المتنزهون.

وناشد عددٌ من المتنزهين الجهات ذات العلاقة بضرورة المساهمة في تحسين مدخل الموقع.

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

شاهد .. متنزه المغمس يجذب الأهالي للاستمتاع بأجواء أمطار

مكة المكرمة منتزه المغمس مخطط المغمس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

شبكة عيون الإخبارية