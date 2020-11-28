الهلال يهزم النصر.. ويُتوَّج بطلاً لكأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه

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بلدغتَيْ (سو) و(قوميز)

توج الهلال بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة على غريمه النصر بهدفين لهدف يوم السبت في المباراة النهائية للنسخة الـ45 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

بدأ اللقاء سريعاً من قبل الفريقين ولم يمهل فريق الهلال نظيره سوى (10) دقائق حتى افتتح التسجيل حينما أرسل الإيطالي جيوفينكو ركلة ركنية من الجهة اليسرى على رأس زميله الكوري الجنوبي جانغ هيون سو الذي ارتقى فوق الجميع وأسكنها بدوره في الشباك هدف التقدم الأول.

لم يثن الهدف من عزيمة فريق النصر فواصل تقدمه نحو المناطق الأمامية لمرمى غريمه حيث كاد سلطان الغنام أن يباغت الحارس حبيب الوطيان بتصويبة مخادعة و يوقع على هدف التعادل لفريقه غير أن كرته علت العارضة قليلاً ملامسة الشباك العلوية (18).

و كثف لاعبو النصر محاولاتهم لتعديل النتيجة مقابل الاعتماد على الهجمات المرتدة لفريق الهلال وأضاع اللاعب الأرجنتيني غونزالو مارتنيز فرصة محققة للتسجيل حينما خطف الكرة من أمام لاعبي الهلال مستغلاً خطأ المدافع علي البليهي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية وقف القائم نداً لتسديدته المميزة لتتابع مسيرها إلى خارج مرمى (29).

وعكس سير مجريات اللقاء تمكن سالم الدوسري من الحصول على ركلة جزاء نتيجة تعرضه لعرقلة من سلطان الغنام أحتسبها الحكم البولندي سايمون ماريشناك بعد الرجوع لتقنية الفيديو تكفل الهداف الفرنسي بافتيمي غوميز في ترجمتها داخل الشباك مسجلاً ثاني أهداف الهلال عند الدقيقة 42 وعلى وقعه انتهى الشوط الأول .

مع بداية الشوط الثاني كاد سالم الدوسري أن يكتب التاريخ مجدداً بتسجيله هدفاً كهدفه الرائع الذي سجله في مباراة الفريقين في الموسم الماضي بعد أن تلاعب بدفاع النصر لكن تدخل الحارس في اللحظة المناسبة حال دون ذلك (55).

مع مرور الوقت كثف فريق النصر محاولاته لتقليص النتيجة وأضاع عبدالرزاق حمدالله فرصة محققة للتسجيل حينما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء من مواطنه نور الدين امرابط لكن تسديدته علت العارضة (68) .

في حقيقة الأمر محاولات النصر المتكررة لتقليص النتيجة كانت فقط إشعاراً للهلال بموعد اقتراب الهدف في شباكهم وهو الذي جاء في الواقع في الدقيقة 72 عبر البديل أيمن يحيى الذي تلقى كرة طولية هيأه لنفسه قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في الشباك.

عاد أيمن يحيى مجدداً واقترب من تعديل النتيجة لفريقه بعد أن تلقى تمريرة بينية من عبدالرزاق حمدالله استطاع من خلالها التوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها حارس الهلال ببراعة ليحولها لركلة ركنية عند الدقيقة (76) ، لاحت بعدها فرصة سانحة للمهاجم عبدالرزاق حمدالله لكن براعة حبيب الوطيان حرمته من تعديل النتيجة (78).

ولم تأت الدقائق المتبقية من اللقاء بأي تغيير على مستوى النتيجة لتعلن صافرة الحكم البولندي تتويج الهلال بلقب الكأس الأغلى للمرة التاسعة في تاريخه .

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