أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد

Print
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد
"جولا" أشار إلى سيطرته عليها بالكامل

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.
وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".
من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.إثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

شبكة عيون الإخبارية