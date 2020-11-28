رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش إلى عاصمة الإقليم المتمرد

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"جولا" أشار إلى سيطرته عليها بالكامل

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات الحكومية دخلت اليوم (السبت) إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.

وقال "أحمد" في خطاب متلفز: "إن الجيش تمكن من دخول ميكيلي، دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء"، وفقًا لـ "فرانس 24".

من ناحية أخرى، ذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال برهانو جولا، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل.إثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي