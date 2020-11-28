أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الأردن : 200 دينار عقوبة تكرار مخالفة عدم ارتداء الكمامة

Print
الأردن : 200 دينار عقوبة تكرار مخالفة عدم ارتداء الكمامة الأردن : 200 دينار عقوبة تكرار مخالفة عدم ارتداء الكمامة

جى بي سي نيوز  :- أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب أن هناك ارتفاعا في التزام المواطنين باجراءات السلامة والتباعد وارتداء الكمامة في المحافظة، خاصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الشهاب خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن الجمعة، إن هدف أوامر الدفاع هو صحة المواطن.

وأضاف أن غرامة عدم ارتداء الكمامة تتراوح بين 20 دينارا إلى 50 ديناراً ويتم تحويل المخالف إلى المدعي العام في حال عدم دفع المخالفة خلال أسبوع، مشدداً على أن الهدف ليس الجباية.

وبين أن المخالفة لأول مرة قيمتها 20 ديناراً، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة إلى 50 ديناراً وتحويله إلى المدعي العام وفي حال التكرار تصبح المخالفة 200 دينار.

وأشار إلى أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف أوامر الدفاع، وسيتم التعامل معهم بحزم وبالقانون. ولفت إلى أن هناك التزاماً متصاعدا أيضا بالحظر الشامل، فالمواطن الأردني ملتزم بطبعه.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"إنجاز للبنان".. عون يرحب بتجاوب البرلمان مع "التدقيق المالي"

"إنجاز للبنان".. عون يرحب بتجاوب البرلمان مع "التدقيق المالي"

الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

قضية انفجار مرفأ بيروت.. متهمون جدد على اللائحة

قضية انفجار مرفأ بيروت.. متهمون جدد على اللائحة

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي وإلا أصبح لبنان دولة فاشلة

عون للبرلمان: التدقيق المحاسبي وإلا أصبح لبنان دولة فاشلة

شبكة عيون الإخبارية