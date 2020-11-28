الأردن : 200 دينار عقوبة تكرار مخالفة عدم ارتداء الكمامة

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جى بي سي نيوز :- أكد محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب أن هناك ارتفاعا في التزام المواطنين باجراءات السلامة والتباعد وارتداء الكمامة في المحافظة، خاصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الشهاب خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن الجمعة، إن هدف أوامر الدفاع هو صحة المواطن.

وأضاف أن غرامة عدم ارتداء الكمامة تتراوح بين 20 دينارا إلى 50 ديناراً ويتم تحويل المخالف إلى المدعي العام في حال عدم دفع المخالفة خلال أسبوع، مشدداً على أن الهدف ليس الجباية.

وبين أن المخالفة لأول مرة قيمتها 20 ديناراً، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة إلى 50 ديناراً وتحويله إلى المدعي العام وفي حال التكرار تصبح المخالفة 200 دينار.

وأشار إلى أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يخالف أوامر الدفاع، وسيتم التعامل معهم بحزم وبالقانون. ولفت إلى أن هناك التزاماً متصاعدا أيضا بالحظر الشامل، فالمواطن الأردني ملتزم بطبعه.