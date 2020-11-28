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"كورونا" يصيب 1461 فلسطينياً جديداً ويقتل 15

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"كورونا" يصيب 1461 فلسطينياً جديداً ويقتل 15 "كورونا" يصيب 1461 فلسطينياً جديداً ويقتل 15
تعافي 984 مريضاً خلال 24 ساعة

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة، و 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و984 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وبينت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت)، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 79.2 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية