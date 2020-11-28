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وزير الصحة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2020.. غدًا

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وزير الصحة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2020.. غدًا وزير الصحة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2020.. غدًا
تحت شعار "تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع"

وزير الصحة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 2020.. غدًا

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غدًا الأحد انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي2020 (HIMSS) الذي تنظمه وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة للتخصصات الصحية تحت شعار "تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع".

ويناقش المؤتمر الذي ينعقد افتراضياً التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وأحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهامها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

ويستعرض المؤتمر موضوع إنشاء مكان العمل الرقمي، وذلك ضمن عدة محاور يشملها المؤتمر ومن أبرزها قيادة الابتكارات المشتركة ونماذج الأعمال الجديدة، وتوسيع نطاق الصحة والرعاية إلى خارج المستشفى، واستغلال قوة البيانات كتمكين أنظمة صحية أكثر ذكاءً، والدروس المستفادة من COVID-19 .

وسيتم منح المشاركين في المؤتمر عضوية مجانية لدى جمعية (HIMSS) لمدة عام كامل، كما سيحصلون على 21 ساعة تعليمية مجانية.وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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