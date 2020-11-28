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الخارجية الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال "ساجد ميرا"

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الخارجية الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال "ساجد ميرا" الخارجية الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال "ساجد ميرا"
تتهمه بأنه أحد منظمي الهجوم في مومباي الهندية الذي أودى بحياة 166 شخصًا

الخارجية الأمريكية ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال، ساجد ميرا، أحد منظمي الهجوم الإرهابي في مدينة مومباي الهندية 2008، الذي أودى بحياة 166 شخصًا.
ويقدم موقع Rewards for Justice، جائزة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة ساجد ميرا.
وساجد ميرا، عضو بارز في منظمة "جماعة لشكر طيبة" الباكستانية، ومقرها باكستان، مطلوب لتورطه في الهجمات الإرهابية في مومباي بالهند عام 2008.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ساجد ميرا لعب دورًا رائدًا في التخطيط والإعداد وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ستة مواطنين أمريكيين، كانوا من بين ضحايا الهجوم.
وفي عام 2011 وجهت محكمة أمريكية لساجد حكمًا غيابيًا.

وفي عام 2019، وضعه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على قائمة الإرهابيين الخطرين المطلوبين للعدالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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