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تعرف على فوائد البصل الأخضر

يساعد البصل الأخضر على حماية الجسم من الأمراض المختلفة ويقوي مناعة، كما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخسيس وحرق الدهون.

كما يحتوي البصل الأخضر فيتامين c التي يساهم في تحسين المناعة، والكروم الذي يساعد على تنظيم سكر الدم.

يساهم البصل الأخضر في الحد من الالتهابات ومنع العدوى، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل الكوليسترول الضار بالدم، بالتالى يحافظ على صحة القلب\

القيمة الغذائية للبصل الأخضر.

يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من الماء، و 1.83 جرام من البروتين، و72 مليجرام من الكالسيوم، و276 مليجرام من البوتاسيوم، و997 وحدة دولية من فيتامين أ، و207 ميكروجرام من فيتامين ك...وغيرها من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

فوائد البصل الأخضر في ارتفاع ضغط الدم.

يساعد البصل الأخضر في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، لأنه يجدد مركب أحادي أكسيد النيتروجين التى يعمل على توسيع الشرايين.

يحسن البصل الأخضر في أداء إنزيم الأنجيوتنسين، الذي يسهم في توسيع الأوعية الدموية والشرايين.

فوائد البصل الأخضر في التخسيس.

يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من فيتامين ب1، المفيد في الحماية من تراكم الدهون، كما أنه يعمل على تقليل السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم

كما أنه غني حمض الفريوليك، ومادة الكيرسيتين، المفيدان في خفض نسبة الدهون في الجسم.

فوائد البصل الأخضر للحماية من السرطان.

أوضحت دراسة نشرت في مجلة "plos one" في عام 2012، أن استهلاك الفئران المصابة بسرطان القولون والمستقيم لمستخلص البصل الأخضر ساعدهم في تثبيت نمو الورم.

فوائد البصل الأخضر في علاج الكبد.

أشارت الدراسات أيضا إلى أن استهلاك الفئران المصابة بتلف الكبد للبصل الأخضر لمدة 4 أسابيع، قد يقلل من مستوى الدهون الكلية في الدم؛ بالإضافة إلى أنه يقلل من مستوى إنزيمات الكبد.