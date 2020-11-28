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بالتوافق.. المملكة ترحب بتزكية حسين طه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي

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بالتوافق.. المملكة ترحب بتزكية حسين طه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي بالتوافق.. المملكة ترحب بتزكية حسين طه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي
قدمت الشكر للعثيمين نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها

بالتوافق.. المملكة ترحب بتزكية حسين طه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي

رحبت المملكة العربية بتزكية السيد حسين إبراهيم طه بالتوافق أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في تصريح له: "ترحب المملكة العربية السعودية بتزكية السيد/ طه، الذي توافقت عليه المجموعة الإفريقية، الذي يأتي وفاءً من المملكة بما التزمت به سابقًا تجاه المجموعة، وعملاً بما نص عليه ميثاق المنظمة فيما يتعلق باختيار الأمين العام وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء، وستقدم المملكة كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم".

وأعرب سموه عن التهنئة لحسين إبراهيم طه بهذه المناسبة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة عند توليه لها في نوفمبر 2021.
كما قدم سموه الشكر للأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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