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انطلاق مسابقة "جُدَدُ الشَمَال" لطرح الأفكار الإبداعية عبر "مدرستي"

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انطلاق مسابقة "جُدَدُ الشَمَال" لطرح الأفكار الإبداعية عبر "مدرستي" انطلاق مسابقة "جُدَدُ الشَمَال" لطرح الأفكار الإبداعية عبر "مدرستي"
ينظمها مكتب التعليم بشمال المحافظة وتستهدف الموهوبين

انطلاق مسابقة

يطلق مكتب التعليم بشمال جدة، الاثنين المقبل، مسابقة "جُدَدُ الشَمَال" عن بُعد، التي تهدف لجمع الأفكار الإبداعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عبر منصة "مدرستي".

كما تهدف إلى خلق بيئة تنافسية داخل المجتمع التعليمي يتنافس فيها الطلاب للخروج بأفكار إبداعية وحلول واقعية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم من المنصة التي يتعلمون من خلالها.

وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي: إن المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي، على مدى يومين متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني.

والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين، والعمل تبنى الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي.

وأضاف "الغامدي": "الطلاب يملكون الموهبة في شتى المجالات ولديهم قدرات ومواهب وهم بحاجة إلى منحهم الفرصة من خلال طرح المبادرات والمسابقات التي تلبي رغباتهم وطموحهم للوصول إلى منتجات إبداعية مواكبة لتطلعاتهم وتحقق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الشاب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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