أخبار عاجلة

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ -
بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية -
سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم -
بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء -
فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة -
"عبدالعزيز بن سلمان": جامعة كاوست مجهزة لتفعيل مبادرة "الكربون الدائري" -
إثيوبيا تغلي.. لماذا اندلعت حرب في تيجراي؟ وكيف تأثرت المنطقة؟ -
"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" -
في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف -
"علاج أمراض الغدد الصمّ والسكري".. في مؤتمر الجمعية السعودية للغدد الأربعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً.. "داعش" يقتل 4 إندونيسيين في قرية نائية

Print
أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً.. "داعش" يقتل 4 إندونيسيين في قرية نائية أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً.. "داعش" يقتل 4 إندونيسيين في قرية نائية
عناصر التنظيم أضرموا النار في 6 منازل

أحدهم بحز رأسه وآخر حرقاً..

قتل متطرفون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي أربعة إندونيسيين، أحدهم بقطع رأسه، وآخر بإحراقه حيًا في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (السبت).

وبينت الشرطة أن المتطرفين الذين كانوا مسلحين بسيوف وأسلحة نارية وصلوا صباح أمس إلى قرية ليمبانتونغوا في وسط الجزيرة، وقتلوا أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، ولم يجر توقيف أي شخص.

من جهته، أوضح زعيم القرية رفاعي، أن الضحايا الأربعة رجال، وأن أحدهم قُتل طعناً وقطع رأس الثاني، بينما قتل الثالث لكن لم يكتمل قطع رأسه، والرابع احترق حيًا في منزله.

وتواجه إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين من سكانها في العالم، أعمال عنف تقوم بها جماعات متشددة مقاتلة منذ سنوات، بينما تشهد منطقة سولاويسي الوسطى منذ عقود أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

سماحة المفتي في كلمة للمرابطين: أحيي فيكم شجاعتكم وأهنئكم على جهادكم

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

شبكة عيون الإخبارية