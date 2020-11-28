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جراحة ناجحة لمريض تعرض لقطع بالطرف العلوي بسبب آلة حادة

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جراحة ناجحة لمريض تعرض لقطع بالطرف العلوي بسبب آلة حادة جراحة ناجحة لمريض تعرض لقطع بالطرف العلوي بسبب آلة حادة
نتج عنه تمزق شديد في ثمانية أوتار عضلية وتهتك للأوعية الدموية

جراحة ناجحة لمريض تعرض لقطع بالطرف العلوي بسبب آلة حادة

تمكن فريق طبي بمستشفى الخفجي العام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والمكوّن من قسم جراحة العظام وقسم الجراحة العامه والتخدير من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض تعرض لقطع بآلة حادة في الطرف العلوي الأيمن نتج عنه تمزق شديد في ثمانية أوتار عضلية وتهتك للأوعية الدموية والأنسجة العصبية مع كسر مركب في ذات الطرف.

وأضاف الخالدي، تكللت العملية بالنجاح واستقرت حالة المريض وتماثل للشفاء بعد أن استغرقت العملية 4 ساعات تحت التخدير العام .

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية التي تُجرى بمستشفى الخفجي العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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