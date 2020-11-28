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ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله "سقيا" للرياض من توقعات

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ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله "سقيا" للرياض من توقعات ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله "سقيا" للرياض من توقعات
فيما تواصل التيارات الباردة شمالاً تدفقها لتلاقي أخرى دافئة تأتى من الجنوب

ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله

هطلت زخات من المطر، ليلة أمس، على العاصمة الرياض؛ بسبب تأثيرات الحالة الماطرة "سقيا" التي تجلب معها الأمطار الرعدية للعديد من مناطق المملكة بدرجات غزارة متباينة من منطقة لأخرى منذ يوم الخميس الماضي، والتي يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، تعود فرص هطول الأمطار للعاصمة الرياض هذه الليلة، أي ليلة السبت/الأحد، وتهطل زخات من الأمطار تترافق بالرعد أحياناً.

وأضاف: "تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع".

وتشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة وطيلة الأسبوع القادم بدرجات متفاوتة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق تيارات باردة نسبياً من الشّمال وتلاقيها مع تيارات دافئة ورطبة قادمة من الجنوب، حيث تُبقِي هذه الظروف الجوية العديد من مناطق غير مستقرة جوياً.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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