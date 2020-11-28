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الثقافة تحتفي بالخط العربي في نهائي كأس خادم الحرمين

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الثقافة تحتفي بالخط العربي في نهائي كأس خادم الحرمين الثقافة تحتفي بالخط العربي في نهائي كأس خادم الحرمين
من خلال تعريب الوزارة قمصان اللاعبين.. للمرة الأولى

الثقافة تحتفي بالخط العربي في نهائي كأس خادم الحرمين

تشهد المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقَي الهلال والنصر، مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حضوراً لافتاً للغة العربية من خلال تعريب قمصان اللاعبين وكتابتها باللغة العربية للمرة الأولى في تاريخ نهائي أهم البطولات الكروية المحلية.

يأتي حضور الخط العربي في النهائي الكبير امتداداً للحملة التي تقودها وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، لتعريب قمصان لاعبي الأندية المحلية في مختلف البطولات، وذلك تحت مظلة مبادرة "عام الخط العربي" التي أطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء بفن الخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع، عبر مبادرات متنوعة أسهمت في إبراز فن الخط العربي، وتعزيز مكانة المملكة كحاضنة للخط العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه.

ويعد الاهتمام باللغة العربية وفنونها وجمالياتها من الركائز الثقافية الرئيسة التي توليها القيادة الرشيدة عناية كبيرة لما تمثله من دلالات تعكس العمق الحضاري للمملكة وتُعبّر عن هويتها الثقافية العريقة. ويتجلّى ذلك في المشاريع الثقافية الكبيرة التي أُسست في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تتسم بتنوعها وتغطيتها جميع المسارات الإبداعية، منها تأسيس وزارة الثقافة، وتأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والاهتمام بالكُتب والمكتبات وتنميتها وتطويرها بوصفها أوعية معرفية تحفظ الماضي العريق وتوثق منجزات الحاضر المزدهر، وتمد جسور الحوار مع العالم.

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة "عام الخط العربي" على عام 2020، ومدّدته ليشمل العام المقبل 2021، تقديراً لفنون الخط العربي، وإبرازاً لنفائسه الإبداعية، حتى تمنحه مزيداً من الديمومة من خلال إنجاز كثير من الفعاليات بالتعاون مع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، حيث قدمت منذ انطلاقة العام مبادرات متنوعة شارك فيها مبدعو الخط العربي من المملكة والعالم العربي من مختلف الأجيال، ومن هذه المبادرات تدشين منصة "الخطاط" التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه، وحملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية لتعزيز حضور الخط العربي في المجال الرياضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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