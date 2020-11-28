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شاهد.. قصة زوجين سعوديين يعملان في مطعمهما بجازان

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"محمد" ترك عمله في إحدى الشركات لمؤازرة "أمل" في فكرتها

شاهد.. قصة زوجين سعوديين يعملان في مطعمهما بجازان

بعد 13 عاماً من عمله في إحدى الشركات بالقطاع الخاص؛ قرّر "محمد" ترك العمل والاستقالة منه، من أجل التفرغ لدعم زوجته "أمل" في مشروعها الخاص بتأسيس مطعم.

وهكذا بدأت قصة نجاح زوجين سعوديين قرّرا التفرغ للعمل بأنفسهم في مطعمهما في جازان.

وكشف "محمد" أن البداية كانت عبارة عن مطعم صغير يقدم وجبات خفيفة وسريعة، لكن مع مرور الأيام ورغم الصعوبات التي تجاوزناها كبر المشروع وتوسع إلى أن تحوّل الى مطعم كبير يحظى بإقبال جيد.

من جهتها، قالت صاحبت فكرة المشروع "أمل" لقناة "العربية": ولدت لدي فكرة افتتاح المطعم من رحم معاناة، حيث كنت أعاني الفراغ لأسباب وظروف خاصة حالت دون إكمال دراستي، ومكثت تسع سنوات لم يشغل تفكيري خلالها سوى الوصول وتحقيق طموحي بهذا المشروع.

وأضافت: بداياتي كانت من المنزل كنت أعد الأكلات وعملت في مشاريع الأسر المنتجة وأحاول التوفيق بين أسرتي وعملي، وفي يوم من الأيام اقترحت على زوجي الإعلان عن مطعمنا الخاص، وأن نعمل على تأسيسه سوياً.

ونوّهت بدعم وتشجيع ومساندة زوجها، وقالت: لقد كان له الفضل - بعد الله - في نجاح المشروع، حيث ترك عمله وتفرّغ لفكرتنا ومشروعنا إلى أن أصبح لدينا هذا المطعم على أرض الواقع.

شاهد.. قصة زوجين سعوديين يعملان في مطعمهما بجازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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