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عسير.. نزح ١٥٧٠٢ طناً من مياه الأمطار في ١٨٥ موقعاً

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بمشاركة ٣٣٥ آلية ومعدة و١٣٠٨ من الكوادر البشرية بمختلف المحافظات

عسير.. نزح ١٥٧٠٢ طناً من مياه الأمطار في ١٨٥ موقعاً

تزامناً مع هطول الأمطار، قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها بنزح كمياتٍ من المياه بمشاركة عدد من القوى البشرية والآليات والمُعدات.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ إن الأمانة وبلدياتها رفعت مستوى جاهزيتها لاحتواء مياه الأمطار، مبيناً أنه تم نزح ١٥٧٠٢ طن من البلديات كافة التابعة للأمانة في ١٨٥ موقعاً في محافظات ومراكز المنطقة، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية تمت بعديد من الآليات والمعدات وصل عددها إلى ٣٣٥ آليةً بمشاركة ١٣٠٨ كوادر بشرية.

وبيّن الدكتور الحميدي؛ أن الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير نجحت في استكمال أعمال إزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار التي هطلت أخيراً على المنطقة، مضيفاً أن المتابعة الميدانية مستمرة فيما يخص أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية، مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها كثّفت منذ فترة أعمال نظافة مصائد السيول والعبّارات من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء؛ لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها في الحركة المرورية.

عسير.. نزح ١٥٧٠٢ طناً من مياه الأمطار في ١٨٥ موقعاً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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