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"المواصفات" ضمن 6 تجارب عالمية متميزة في "التدريب عن بُعد"

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"المواصفات" ضمن 6 تجارب عالمية متميزة في "التدريب عن بُعد" "المواصفات" ضمن 6 تجارب عالمية متميزة في "التدريب عن بُعد"
قدمّت ورقة عمل حول تجربتها ضمن فعاليات يوم الأكاديمية

استعرضت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، تجربتها في التدريب عن بُعد خلال فترة جائحة كورونا، كتجربة رائدة ضمن ست تجارب عالمية وذلك ضمن فعاليات يوم الأكاديمية وبناء القدرات الذي نظّمته اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC.

وشاركت المواصفات السعودية من بين (89) دولة عضواً في اللجنة، بتقديم ورقة عمل حول تجربة مركز التدريب بالهيئة في التدريب أثناء الجائحة، قدّمها مستشار نائب المحافظ لدعم الأعمال والمشرف على مركز التدريب يونس بن منصور المالك.

وتعد اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC واحدة من ثلاث منظمات عالمية تُعنى بتطوير المواصفات والمعايير الدولية، فيما تسعى المواصفات السعودية، إلى تفعيل تعاونها مع المنظمة لتحقيق رؤية المواصفات السعودية بالريادة عالمياً في بناء الثقة بمجالات التقييس والجودة وتقديم برامج تدريبية متخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتسعى المواصفات السعودية للمشاركة مع المنظمات الدولية الأخرى لإبراز جهود المملكة في مجال أنشطة التقييس المختلفة، وتعزيز أواصر التعاون معها في تقديم برامج تدريبية والإسهام في نشر وتطوير ثقافة التقييس والجودة عبر برامج متميزة للمستفيدين ورفع مستوى الوعي في أنشطة التقييس والمطابقة والجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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