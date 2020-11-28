جهاز "مدى" غائب.. حملة تضبط 24 مخالفة بسوق السمك بالقنفذة "صور"

★ ★ ★ ★ ★

قادتها "البيئة" بمشاركة 7 جهات حكومية.. وإعداد توصيات لرفعها للمحافظ

رصد مكتب وزارة التجارة، 11 مخالفة على سوق الأسماك بمحافظة القنفذة لعدم وجود جهاز "مدى"، فيما رصدت بلدية محافظة القنفذة 7 مخالفات أخرى، تمثلت في عدم إضافة الثلج الكافي للمنتج السمكي؛ ما قد يتسبّب في تلفه سريعاً، وكذلك رصد 6 مخالفات من قِبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة على عمالة الصيد قاموا بتداول ونقل المنتج بطرق غير آمنة وصحية.

جاء ذلك في حملة تفتيش قادها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة على سوق الأسماك بالمحافظة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن لجنة دراسة معوقات وتحديات سوق الأسماك بمحافظة القنفذة، وهي لجنة دائمة لدراسة ومراقبة أوضاع السوق وتتكون من عدة جهات (شرطة المحافظة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية محافظة القنفذة، ومكتب وزارة الموارد البشرية، ومكتب وزارة التجارة، وأمن الطرق، والدوريات الأمنية) تقوم بشكل مستمر بتنفيذ عدة جولات تفتيشية تشمل سوق الأسماك بالمحافظة، ومرفأ الصيادين؛ للوقوف على وفرة المنتج وسلامته، وأوضاع سوق الأسماك وطرق عرض المنتج فيه.

وبيّنت الوزارة، أن عمل اللجنة شمل التفتيش على كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المستهلك، كطرق عرض المنتج وتداوله، حتى يصل إلى المستهلك بشكل صحي وطازج، ونظامية العمالة القائمة ومتابعة الصحة العامة ونظافة المعدات الناقلة، والتأكد من عدم وجود احتكار أو تسجيل أي عملية تستر بالسوق، مؤكدة أن اللجنة وضمن جهودها قامت بإعداد حزمة من التوصيات تمهيداً لرفعها لمحافظ القنفذة والبت في شأنها.